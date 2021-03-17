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    من مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

    إسبانيا... رئيس رابطة دوري كرة القدم يأمل بعودة جزء من الجماهير أواخر أبريل

    © REUTERS / HEINO KALIS
    رياضة
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    قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إنه يأمل في عودة جزء من الجماهير إلى مدرجات ملاعب الأندية في بلاده في أبريل/ نيسان المقبل، شرط أن يتحسن وضع إصابات كورونا المستجد.

    وأعرب تيباس، عن أمله في عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الأندية المحترفة في الدرجتين الأولى والثانية، إذا سمح تطور جائحة "كوفيد-19" بذلك.

    © REUTERS / POOL
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    وقال تيباس "مضى عام (على تفشي وباء كورونا)، لقد تعلمنا ونأمل أن نشهد عودة نسبة مئوية من الجماهير في المدرجات في الأسبوع الثالث من أبريل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

    وأضاف: "الجميع ينتبه بالنسبة إلى أسبوع الآلام (الفترة من 28 مارس إلى الرابع من أبريل المقبل لعيد الفصح) حيث عادة ما يسافر خلاله المواطنون الإسبان إلى الخارج. إنها فترة هامة لمعرفة كيف ستتطور الأمور. نأمل جميعا بعدها أن نتمكن من تحديد موعد في أسرع وقت ممكن".

    ونقلت "رويترز" عن إذاعة "كادينا سير" اليوم الأربعاء إنه "سيتم السماح للمشجعين بحضور المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والمؤجلة من الموسم الماضي، بين ريال سوسيداد وأتليتيك بيلباو الشهر المقبل".

    وِأشار إلى أن "استاد أشبيلية الذي يسع 60 ألف متفرج سيكون جاهزا لاستضافة نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من هذا العدد لنهائي كأس الملك للموسم الماضي في الثالث من أبريل نيسان، وكذلك لنهائي الموسم الجاري بين برشلونة وبيلباو في 17 من الشهر ذاته".

    ونقلت الوكالة رفض الاتحاد الإسباني التعليق على تقرير الإذاعة، غير أنه قال "إنه سيعقد اجتماعا مع بيلباو وسوسيداد يوم الخميس لتنسيق الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية ومنها إمكانية حضور المشجعين".

    وحظرت إسبانيا حضور المشجعين مباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 ما أسفر عن اتفاق بيلباو وسوسيداد على تأجيل نهائي كأس الملك لعام واحد لزيادة فرصة وجود الجماهير في المدرجات.

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