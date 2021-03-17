مرتضى منصور يرد على "المتزملكين بالإعلام"... فيديو

وجه الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، رسالة إلى من سماهم "المتزملكين بالإعلام".

وجاءت رسالة منصور غداة هزيمة الزمالك أمام التجري التونسي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

الفيدو نشره مرتضى منصور على قناته بـ يوتيوب تحت عنوان "إلى المتزملكين بالإعلام الذين يسبون اللاعبين اسألوا الوزير ولجنة العار من دمر النادى وأعاد الهارب!".

والفيديو لاجتماع قديم جمع منصور بلاعبي النادي الأبيض عقب رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية لنادي التعاون السعودي.

وتضمن الفيديو تحفيزا من مرتضى منصور للاعبين عقب رحيل كارتيرون آنذاك، مشددا في حديثه لهم على أنهم قادرون على تخطي المرحلة الصعبة وأنهم من يلعبون المباريات وينتصرون بغض النظر عن هوية من يجلس على مقعد المدير الفني.

ويظهر مرتضى منصور وهو يؤكد للاعبي الزمالك أن النادي لا يتوقف على لاعب أو مدرب وأن الجميع يحسد لاعبي الجيل الحالي من الزمالك لمهاراتهم وقدراتهم المميزة.

الي المتزملكين بالإعلام الذين يسبون اللاعبين اسالوا الوزير ولجنة العار من دمر النادى وأعاد الهارب!https://t.co/gDr5SuysoR — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) March 17, 2021

يشار إلى أن المدرب الفرنسي كارتيرون، عاد لتولي قيادة الفريق بعد قرار الإدارة المؤقتة للنادي الأبيض الإطاحة بالمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق.

وأمس الأول (الإثنين)، قضت المحكمة الإدارية العليا، في مصر، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على الحكم الصادر برفض طعنه ضد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل محكمة القضاء الإداري.