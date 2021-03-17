بسبب احتفاله بحركة "محرمة".. إيقاف لاعب عراقي وتغريمه... فيديو

فرض الاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبة صارمة على لاعب فريق القوة الجوية إبراهيم بايش، على خلفية طريقته في الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في مرمى الزوراء.

وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد في بيان على حسابها في موقع فيسبوك: " تقرر معاقبة اللاعب (إبراهيم بايش) بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها".

وإلى جانب عقوبة إيقاف اللاعب ثلاث مباريات، فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار عراقي، بسبب احتفاله بحركة تشير إلى عملية الذبح.

وأوضحت اللجنة أنها أصدرت العقوبة بعد اطلاعها على التصوير المرئي للمباراة وما تلاها، كذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب القوة الجوية (إبراهيم بايش) في طريقة احتفاله بالهدف.وأكدت اللجنة أن "مثل هذه الحركات تعد محرمة وممنوعة محليا ودوليا".

يذكر أن العقوبة جاءت عقب اجتماع عقدته اللجنة يوم الاثنين الماضي لمناقشة أحداث مباراة الزوراء وضيفه القوة الجوية، التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.