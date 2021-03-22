أولمبياد طوكيو... غالبية اليابانيين تؤيد حظر الجماهير الأجنبية

أيدت غالبية اليابانيين قرار اللجنة المنظمة المحلية حظر الجماهير الأجنبية، من حضور أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وفق ما أظهر استطلاع للرأي، اليوم الاثنين 22 مارس/آذار.

واتخذ المنظمون قرارا غير مسبوق، الأسبوع الماضي، بحظر الجماهير الآتية من الخارج إلى دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من 2020 إلى صيف 2021، بسبب جائحة كورونا، معتبرين أن الخطوة مخيبة، ولكن "لا مفر منها"، تخوفا من تفشي الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "أساهي شيمبوم" اليابانية اليومية، نقلته وكالة "رويترز"، أن 85 في المئة من المجيبين يؤيدون قرار المنظمين، فيما اعتبر 11 في المئة أنه يجب السماح بحضور الجماهير الأجنبية.

وشمل الاستطلاع 1564 شخصا بين يومي السبت والأحد، حيث أيدت نسبة 27 في المئة فقط إقامة الأولمبياد هذا الصيف، فيما رأت 36 في المئة أن التأجيل مرة أخرى هو الحل الأنسب، مقابل 33 في المئة مع الإلغاء التام للحدث العريق.

كما أظهر استفتاء آخر أجرته وكالة "كيودو"، خلال نهاية الأسبوع، أن 23.2 في المئة يؤيدون إقامة الألعاب في موعدها، مقابل 39.8 في المئة مع الإلغاء.