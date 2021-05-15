ليستر سيتي يقتنص لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف قاتل لتيليمانس

حقق فريق كرة القدم الإنجليزي ليستر سيتي لقبه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 1-صفر على تشيلسي.

وأطلق يوري تيليمانس تسديدة هائلة ليهدي ليستر سيتي في استاد ويمبلي فوزا ثمينا أمام أكبر عدد للمشجعين في إنجلترا منذ مارس/ آذار 2020.

ويعد هدف تيليمانس من بين أجمل أهداف المباريات النهائية للمسابقة التي يمتد عمرها على مدار 149 عاما، حيث استحوذ على الكرة وتوغل وأطلق تسديدة هائلة أخفق الحارس كيبا أريزابالاجا في إبعادها.

WE HAVE DONE IT! 🏆#FACupFinal — Leicester City (@LCFC) May 15, 2021

​وخسر ليستر في ثلاث مرات سابقة في نهائي كأس الاتحاد، آخرها في 1969، ولجأ إلى الدفاع أغلب فترات المباراة.

وسيطر فريق المدرب توماس توخيل على الشوط الأول لكنه عانى في صناعة الفرص، وحتى بعد خروج جوني إيفانز مدافع ليستر مصابا بعد مرور 34 دقيقة من البداية.

ولم تخل المبارة من الإثارة إذ ألغي هدف لتشيلسي، بعدما سجل ويس مورجان بطريق الخطأ في مرماه لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف لأن المدافع بن تشيلويل كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.