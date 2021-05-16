كاف يعلن عن مكان إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، البلد المستضيف للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية 2021، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي في رواندا.

وأعلن "كاف" إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021 في دولة المغرب، يوم السابع عشر من يوليو/ تموز المُقبل، وفقا لما نشره عبر موقعه "afrik-foot" الرسمي.

وكتبت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية: "دوري أبطال إفريقيا... النهائي إلى المغرب... من تتوقع أن يصل للمباراة النهائية؟".

يذكر أن، الأهلي واجه صن داونز أمس السبت، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستطاع الفوز عليه بثنائية نظيفة، على أن تقام مباراة الإياب السبت المُقبل الموافق 22 مايو/ أيار الجاري.