الدوري الإسباني: أتلتيكو يفوز ويستمر في الصدارة وريال مدريد يطارده وبرشلونة يودع

واصل فريق أتلتيكو مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن حقق ريمونتادا مثيرة، وفاز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره أمام أوساسونا ليستمر على قمة ترتيب الليغا، بعد أن رفع رصيده إلى 83 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثاني بعد أن فاز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف أحرزه ناتشو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 خلف أتلتيكو بنقطتين، ليتأجل حسم مصير الدوري الإسباني إلى الجولة الأخيرة.

وانحصرت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد، وأتلتيكو، بعد أن فقد برشلونة آماله في المنافسة على اللقب، بخسارته أمام سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف، ليظل في المركز الثالث بـ76 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الريال وأتلتيكو ويودع المنافسة رسميا.