استطلاع: 80% من اليابانيين يرفضون إقامة أولمبياد طوكيو المؤجل هذا العام

أظهر استطلاع جديد، اليوم الاثنين، أن أكثر من 80% من المواطنين اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية المؤجلة بسبب الوباء هذا العام، وهو ما يعكس رفضا عاما متزايدا قبل نحو 10 أسابيع من انطلاق هذه الألعاب.

يأتي أحدث مسح متشائم بعد أن وسعت اليابان حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، حيث تكافح الأمة موجة رابعة من الإصابات، وأدت الزيادة في عدد الحالات إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد، وحذر المتخصصون مرارا من "النقص والإرهاق" في القطاع الطبي.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته نهاية الأسبوع الماضي صحيفة "أساهي شيمبون" اليومية، أن 43% من المشاركين يؤيدون إلغاء ألعاب 2020 المؤجلة لهذا العام، بينما طالب 40% بتأجيلها مرة آخرى، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ارتفعت هذه الأرقام من 35% أيدوا الإلغاء في استطلاع أجرته الصحيفة قبل شهر، و34% أيدوا المزيد من التأجيل.

وأيد 14% فقط إقامة الألعاب هذا الصيف كما هو مقرر، انخفاضا من 28%، وفقا لاستطلاع "أساهي" الذي شمل 1527 مواطنا وأجري باستخدام الهاتف.

وفي حال أقيمت الألعاب، قال 59% من المشاركين إنهم لا يريدون حضور الجماهير، مع دعم 33 في المائة لوجود أعداد قليلة من المشجعين، وفقط 3% تقبلوا فكرة حضور الجماهير بالسعة العادية.