تغيير موعد مباراة ريال مدريد الحاسمة في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" اليوم الاثنين، عن الجدول النهائي لمباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فبناء على طلب تقدم فيه نادي فياريال من أجل تغيير موعد مواجهته أمام ريال مدريد، أعلنت الرابطة تغيير قسم كبير من لقاءات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

⚠️ Changes to kick-off times for MD38.



The final Matchday of #LaLigaSantander 2020/21 will be played on the following dates. pic.twitter.com/anGSOzACyK — LaLiga English (@LaLigaEN) May 17, 2021

وطالب فياريال بتغيير موعد لقائه الى السبت من أجل الحصول على الوقت اللازم للاستعداد الجيد لنهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة لمعرفة بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم 2020-2021، حيث ستشهد مواجهة بلد الوليد أمام أتلتيكو مدريد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، بينما يستضيف ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو فريق فياريال، في نفس التوقيت.