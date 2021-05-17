منتخب بلجيكا يعلن قائمة لاعبيه لبطولة أمم أوروبا

أعلن مدير منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، اليوم الاثنين 17 مايو/أيار، قائمة لاعبيه المشاركين في بطولة أمم أوروبا خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وضمت القائمة، بحسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، 26 لاعبا.

وجاءت تلك القائمة، لمنتخب بلجيكا في بطولة أمم أوروبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا (ريال مدريد)، وسيمون مينيوليه (كلوب بروج)، وماتز سيلس (ريسنج ستراسبورغ).

خط الدفاع:

توبي ألدرفيرلد (توتنهام هوتسبير)، وديدريك بوياتا (هيرتا برلين)، وتيموثي كاستاني (ليستر سيتي)، وجيسون ديناير (أولمبيك ليون)، وتوماس مونييه (بروسيا دورتموند)، وتوماس فرمالين (فيسيل كوبي)، ويان فرتونن (بنفيكا).

خط الوسط:

ناصر شاذلي (اسطنبول باشاك شهر)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ولياندر دندونكر (ولفرهامبتون واندرارز)، وتورجان هازارد (بروسيا دورتموند)، ودينيس برات ويوري تيلمانس (ليستر سيتي)، وهانز فاناكن (كلوب بروج)، وأكسل فيتسل (بروسيا دورتموند).

خط الهجوم:

ميشي باتشواي وكريستيان بنتيكي (كريستال بالاس)، ويانيك كاراسكو (أتليتيكو مدريد)، وجيريمي دوكو (ستاد رين)، وإيدن هازارد (ريال مدريد)، وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، ودريس ميرتنز (نابولي)، ولياندرو تروسار (برايتون أند هوف ألبيون).

وتلعب بلجيكا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا، وستقام مبارياتها في مدينتي كوبنهاغن وسان بطرسبورغ.