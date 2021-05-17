وفاة الحارس السابق للمنتخب الجزائري بعد صراع مع المرض

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، عن وفاة الحارس السابق لمرمى المنتخب الجزائري، سمير حجاوي عن عمر يناهز 42 عاما بعد صراع طويل مع المرض الخبيث.

وقد توفي يوم أمس الأحد، الحارس الجزائري الدولي، سمير حجاوي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الفرنسية بعد أن لبت السلطات الوطنية طلبه للعلاج في الخارج بسبب ظروف الإغلاق الجوي والبري في الجزائر، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وفاة الحارس السابق للخضر @LesVerts" سمير حجاوي" بعد صراع طويل مع المرض

انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/fR6Y4wH7Cr — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) May 17, 2021

وقبل أيام ناشد الفقيد سلطات بلاده إعادته لأرض الوطن للوفاة بين عائلته وأهله، وأوضح الفقيد أنه لايزال يعاني كثيرا من المرض وكان من المقرر أن يعود غدا لكن الموت سبق أمنيته بالعودة إلى أرض الوطن.

وقال: "الألم قتلني ولا أريد الموت هنا والعودة في صندوق إلى بلدي وعائلتي".

🔵🔵الحارس الدولي السابق سمير حجاوي يطالب السلطات بتسهيل عودته إلى الجزائر بعد تدهور حالته الصحية



🔹🔸التردد الجديد لقناة #النهار: 10922 /27500 عمودي (V) pic.twitter.com/xsL4CKJ5aQ — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 11, 2021

وسمير حجاوي من أبرز الحراس الجزائريين، حيث كان ضمن عدة فرق محلية، مثل فريق وفاق سطيف وشبيبة القبائل ووداد تلمسان والمنتخب الوطني الجزائري.