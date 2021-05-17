نادي النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا... فيديو

ونشر نادي النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، جاء فيها: "وقعت إدارة نادي النصر رسميا مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات".

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا 🤩

وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪#تاليسكا_نصراوي ✅#TaliscaIsYellow 💛 pic.twitter.com/LD0NQQhtlW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

وغرد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر مرفقا صورة رمز نادي النصر خالد بن فهد: "أفعالك تخلّد .. والنصر خالد" في إشارة إلى تكفله بالصفقة المدوية.

أفعالك تخلّد .. والنصر خالد .. pic.twitter.com/HTQCIYagc6 — مسلي آل معمر (@musalli9) May 17, 2021

هذا ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع اللاعب قبل عدة أسابيع غير أنها لم تكلل بالنجاح رغم الاهتمام الكبير من متصدر الدوري السعودي باللاعب.

تحول مذهل في الصفقة، اندرسون تاليسكا رسميا إلى نادي النصر السعودي بعد مفاوضات لعدة أسابيع مع الهلال



pic.twitter.com/mkTXjLWjmx — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

هذا ومن المتوقع أن يكون تاليسكا في قائمة النصر، الموسم المقبل، على حساب الأرجنتيني بيتي مارتينيز أو المغربي نور الدين أمرابط.

وسجل تاليسكا مع ناديه غوانزو 39 هدفا وصنع 13 في 65 مباراة.