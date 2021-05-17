ريال مدريد يعلن إصابة توني كروس بفيروس كورونا

وجاء في بيان النادي الرسمي على الإنترنت: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة اللاعب توني كروس جاءت إيجابية في اختبار فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم الاثنين".

وبحسب البيان "كان توني كروس منعزلا بشكل طوعي منذ يوم الجمعة الماضي، 14 مايو/أيار، بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس المستجد".