اعتقال 4 متورطين بعمليتى سطو على منزلي لاعبين في باريس سان جيرمان

اعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيقات فرنسية تجريها الشرطة، في عمليتي سطو على منازل لاعبي سان جيرمان.

وأكد مصدر فى الشرطة الفرنسية، لوكالة "رويترز"، أن التحقيقات الجارية في عملية السطو على منزلي ماركينيوس وأنخيل دي ماريا لاعبي باريس سان جيرمان، توصلت إلى اعتقال 4 أشخاص.

واعتقل أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، صباح اليوم الثلاثاء من منازلهم.

وتعرضت منازل لاعبي فريق سان جيرمان للسرقة أثناء مباراة فريقهم أمام "نانت".

واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال عملية السطو.

وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزنة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو.