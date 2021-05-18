إريك كانتونا ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي... فيديو

قالت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار، إن الفرنسي إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أصبح ثالث لاعب ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الانجليزي الممتاز.

ويكون كانتونا بذلك ثالث لاعب ينضم إلى قاعة المشاهير، بعد آلان شيرر مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق وتييري هنري مهاجم أرسنال السابق، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وتوج كانتونا بلقب الدوري الممتاز أربع مرات خلال خمسة مواسم قضاها في صفوف مانشستر يونايتد، وأحرز 70 هدفا في 156 مباراة مع النادي قبل الاعتزال في مايو/أيار 1997 عندما كان عمره 30 عاما.

كما توج كانتونا، 54 عاما، بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع ليدز يونايتد في موسم 1991-1992.

ونقل الموقع الرسمي للرابطة على الانترنت عن كانتونا قوله: "أنا سعيد للغاية وفخور جدا، لكني في نفس الوقت غير مندهش".

"The others are all great. But me? I'm exceptional"



Known as 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠, Eric Cantona reflects on his iconic career and becoming the newest #PLHallOfFame inductee pic.twitter.com/lg1UROCEzK — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

​وتابع كانتونا بقوله "حالفني الحظ في اللعب، لهذا الفريق إلى جانب لاعبين رائعين ومدرب رائع وجمهور رائع".

واشتهر كانتونا بتوجيه ركلة خلفية إلى أحد مشجعي كريستال بالاس في يناير/كانون الثاني 1995، بعد طرده من ملعب النادي اللندني.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

​وكان شيرر الهداف التاريخي للدوري الانجليزي الممتاز، وهنري الهداف التاريخي لأرسنال، انضما لقاعة المشاهير في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الرابطة إن الانضمام لقاعة المشاهير يأتي مكافأة على موهبة وانجازات اللاعبين، الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها عام 1992.