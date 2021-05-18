مرتضى منصور يعترف بتورطه في 3 مخالفات مالية بنادي الزمالك... فيديو

جاء هذا في مقطع فيديو بثه رئيس نادي الزمالك السابق عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقال منصور إن المخالفة الأولى تتمثل في خطأ إجرائي في صرف شيكات لشركة "المقاولون العرب"، مؤكدا أن الإدارة المالية كانت السبب في هذه المشكلة، وأنه قام بفصلهم من العمل.

وأوضح أن المخالفة الثانية تتمثل في إيصال كهرباء جاء بمبلغ 44 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أحد العاملين في النادي صرف المبلغ مرة بأصل الإيصال ومرة أخرى بصورته.

وفيما يتعلق بالمخالفة الثالثة، قال إنها تتعلق بموظف شركة تولى تركيب لافتات في النادي، مقابل مليون و200 ألف جنيه، إلا أنه تم صرف مبلغ مليون جنيه فقط من خزينة نادي الزمالك، بينما حصل الموظف على 200 ألف جنيه.

وأوضح الرئيس السابق لنادي الزمالك أنه قام بتحويل المسؤولين عن هذه الواقعة إلى النيابة العامة، مؤكدا أنه "أشرف من الجميع"، وأنه يقر بهذه المخالفات "لأن الراعي مسؤول عن راعيته، ولن أتبرأ من ذنبي".

وفي المقطع ذاته طالب مرتضى منصور، وزير الشباب أشرف صبحي بإعادة "الشرعية" لنادي الزمالك، مهددا الوزير بمفاجأة قد تتسبب في عزله في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل مرتضى بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.