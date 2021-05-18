صحيفة: مهند عسيري يحدد وجهته المقبلة بعد عدم التجديد للأهلي

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن المهاجم مهند عسيري، قام بالتوقيع لنادي جديد بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة، أن المهاجم صاحب الـ34 عاماً وقع بالفعل على عقد انضمامه إلى نادي الشباب لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم الكروي الجديد، حيث ينتهي عقده مع الأهلي في 30 حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، دخل عسيري الفترة الحرة منذ شهر يناير الماضي؛ حيث بدأت آخر 6 أشهر في عقده التي يسمح له خلالها بالتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون الحاجة لموافقة الأهلي، خاصة وأن اللاعب والنادي لم يتفقا على تجديد التعاقد بينهما.

يذكر أن عسيري كان قد لعب ضمن صفوف الشباب خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس 2014، قبل أن يتعاقد مع الأهلي.

وكان عسيري قد شارك في 5 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم بمجموع 67 دقيقة أحرز خلالها هدفا وحيدا. وفقا للصحيفة.