بول بوغبا وأماد ديالو يرفعان علم فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد... فيديو وصورة

اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه فولهام الهابط إلى الدرجة الأولى، في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة أشعلتها لقطة حمل العلم الفلسطيني من قبل بول بوغبا وديالو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدوليين الفرنسي بول بوغبا والإيفواري أماد ديالو أثناء رفعهما العلم الفلسطيني على أرضية الميدان.

الدولي الفرنسي بول بوغبا يأخذ علم فلسطين من أحد الحاضرين للقاء فريقه ضد فولهام اليوم ، ويجوب به ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد رفقة الإيفواري أماد ديالو تراوري#مانشستر #بوغبا #فلسطين #القدس #غزة #خبرني pic.twitter.com/ORk2PD6J5B — خبرني Khaberni (@khaberni) May 18, 2021

نشر بول بوغبا صورة له مع العلم الفلسطيني وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بالقول: "دعونا نحافظ على عالمنا آمناً وخالياً من العنف.. صلوا من أجل فلسطين".

وهز كافاني الشباك بتسديدة مذهلة من فوق الحارس من 40 مترا في الدقيقة 15 ليسعد عشرة آلاف مشجع في استاد أولد ترافورد عقب عودة الجماهير إلى الملاعب لأول مرة منذ 14 شهرا بعد أن خففت الحكومة البريطانية قيود كوفيد-19.

© REUTERS / PAUL ELLIS بول بوغبا يرفع علم فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

وأحرز فولهام التعادل في الدقيقة 76 بعد أن وصلت تمريرة بوبي دي كوردوفا-ريد العرضية إلى برايان الذي وضعها برأسه في الزاوية القريبة للحارس ديفيد دي خيا.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية.