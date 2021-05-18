بول بوغبا وأماد ديالو يرفعان علم فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد... فيديو وصورة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدوليين الفرنسي بول بوغبا والإيفواري أماد ديالو أثناء رفعهما العلم الفلسطيني على أرضية الميدان.
الدولي الفرنسي بول بوغبا يأخذ علم فلسطين من أحد الحاضرين للقاء فريقه ضد فولهام اليوم ، ويجوب به ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد رفقة الإيفواري أماد ديالو تراوري#مانشستر #بوغبا #فلسطين #القدس #غزة #خبرني pic.twitter.com/ORk2PD6J5B
— خبرني Khaberni (@khaberni) May 18, 2021
نشر بول بوغبا صورة له مع العلم الفلسطيني وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بالقول: "دعونا نحافظ على عالمنا آمناً وخالياً من العنف.. صلوا من أجل فلسطين".
وهز كافاني الشباك بتسديدة مذهلة من فوق الحارس من 40 مترا في الدقيقة 15 ليسعد عشرة آلاف مشجع في استاد أولد ترافورد عقب عودة الجماهير إلى الملاعب لأول مرة منذ 14 شهرا بعد أن خففت الحكومة البريطانية قيود كوفيد-19.
وأحرز فولهام التعادل في الدقيقة 76 بعد أن وصلت تمريرة بوبي دي كوردوفا-ريد العرضية إلى برايان الذي وضعها برأسه في الزاوية القريبة للحارس ديفيد دي خيا.
وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.
وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية.
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