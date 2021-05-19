الزمالك يتلقى خطابا من "كاف" يحسم فيه أمر إعادة مباراة الترجي والمولودية

أعلنت لجنة إدارة نادي الزمالك المصري تلقيها ردا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول الشكوى التي تم التقدم بها ضد فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

وأوضح "كاف" أن "الشكوى تمت دراستها والتحقيق فيها خلال الفترة الماضية، مع مراجعة تقارير حكام ومراقبي المبراة"، مؤكدا أنه "تم التأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة، مما أدى بدوره إلى حفظ الشكوى"، وذلك حسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وكان رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رايموند هاك، قال إن اللجنة تستطيع فرض عقوبات مثل إعادة المباراة إذا ثبت التورط في فعل أي شيء غير مناسب، وذلك على خلفية مباراة الترجي ومولودية الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، كشف عمرو الدرديري، المتحدث باسم الزمالك، عن "أوراق ضغط" يمكن أن تؤدي إلى إعادة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر. وقال إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد الترجي ومولودية الجزائر، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك سبق وأن أعلنت تقدمها بشكوى ضد الترجي والمولودية بعد المباراة التي جمعت بينهما، وكانت من أسباب خروج الفريق المصري من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.