مبابي يضع شرطين للبقاء في باريس سان جيرمان

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقد نجمه، كيليان مبابي، في أقرب وقت، في حين يشير فيه كل شيء إلى أن ذلك لن يتم قبل بطولة الأمم الأوروبية.

تتواصل المحادثات بين باريس سان جيرمان ومبابي، لكن اللاعب يضع شرطين لتجديد عقده في حال أراد الفريق الباريسي بقاءه.

ويطالب مبابي أن يكون عقده الجديد حتى عام 2023، وليس حتى عام 2025، كما يريده باريس سان جيرمان بأي ثمن.

أما الشرط الثاني، فهي الضمانات الرياضية التي طالما طلبها لاعب موناكو السابق لقبول عرض تجديد باريس سان جيرمان، حيث يريد مبابي أن يكون في فريق قوي من أجل دوري أبطال أوروبا، بحسب ما نشرت صحيفة "لو باريسيان".

ولهذا يتوقع بأن تكون سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام حاسمة للاعب في بقائه في فريقه أو الانتقال لناد آخر، ويعتبر ريال مدريد من أكثر الأندية رغبة بضم اللاعب، بحسب ما نشر موقع "آس" الإسباني.