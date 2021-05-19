تشافي يرفض عرضين مغريين من أجل حلم برشلونة

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق ومدرب السد القطري، بعض العروض المغرية مفضلا البقاء في فريقه.

فبعد موسم ناجح برفقة فريقه السد القطري توج معه بلقبي الدوري والكأس، قرر مؤخرا تجديد عقده لمدة عامين، مع وجود بند يتيح له الذهاب إلى برشلونة في أي وقت.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي رفض عرضين للتدريب، الأول قدم من قبل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لثلاثة مواسم.

والعرض الثاني الذي كان بمثابة المفاجأة كان من طرف الإتحاد البرازيلي الذي تواصل مع الإسباني لقيادة منتخب البرازيل بعد مونديال قطر ليخلف بذلك تيتي.

وأكدت بعض الصحف الإسبانية بأن الرئيس الحالي لبرشلونة، خوان لابورتا، يؤمن بقدرات تشافي لقيادة برشلونة وليكون خلفا للهولندي رونالد كومان.