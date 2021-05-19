"فيفا" يدرس مقترحا سعوديا بشأن بطولة كأس العالم

تناقش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في اجتماع الجمعة المقبل، المقرر انعقاده في مدينة زيورخ السويسرية، اقتراحا سعوديا، بشأن موعد إقامة بطولة كأس العالم.

وحسب الأجندة التي نشرها "فيفا" لاجتماع مجلسه رقم 71، الذي ينعقد يوم 21 مايو/أيار الجاري،

"ستتم مناقشة اقتراح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه إجراء دراسة حول جدوى إمكانية لعب كأس العالم للرجال وللسيدات كل عامين بدلا من النظام الحالي كل 4 أعوام".

Agenda for 71st FIFA Congress and FIFA Council published: https://t.co/etowOqpB5J — FIFA Media (@fifamedia) May 18, 2021

يذكر أن المؤتمر الـ71 لـ"فيفا" سيشهد مناقشة أمور تنظيمية تتعلق بكأس العالم للسيدات في 2023، وكأس العالم للرجال 2026.

وكان الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي الأسبق ومدير التطوير في "فيفا" حاليا، قال في وقت سابق، إن الاتحاد يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين، على أن يعتمد على جدول مضغوط للتصفيات.

ويوجد بالفعل اتجاه داخل الاتحاد الدولي لاتخاذ قرار في هذا الصدد، حيث يرى أن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل 4 سنوات هو أمر غير عادل للاعبين، لأنه يقلل من فرصهم في المشاركة والفوز باللقب، مع انخفاض متوسط أعمار اللاعبين.