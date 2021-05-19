عودة مولر وهوملز لتشكيلة ألمانيا في بطولة أوروبا 2020

عاد توماس مولر وماتس هوملز الفائزان بكأس العالم إلى تشكيلة ألمانيا، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من عامين بعد أن ضمهما المدرب يواخيم لوف لتشكيلة تشمل 26 لاعبا لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وكان مولر وهوملز، الفائزان بكأس العالم 2014، تحت قيادة لوف، ضمن لاعبين استبعدوا من تشكيلة ألمانيا عقب الإخفاق في كأس العالم 2018 بالخروج من الدور الأول ثم الإقصاء من دوري الأمم الأوروبية في العام نفسه.

⚡️🇩🇪 Томас Мюллер попал в заявку сборной Германии на Евро-2020! pic.twitter.com/H0AJeqCG9X — Sports.ru (@sportsru) May 19, 2021

وفشلت ألمانيا في تحقيق نتائج مقنعة بعد ذلك، وتعرضت لأسوأ هزيمة رسمية بخسارتها بسداسية نظيفة من إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخاض مولر موسما رائعا مع بايرن ميونيخ وقدم 18 تمريرة حاسمة، وسجل 11 هدفا خلال رحلة التتويج بدوري الدرجة الأولى الألماني، كما لعب هوملز دور القائد مع بروسيا دورتموند الفائز بكأس ألمانيا ليجبرا لوف على تغيير قراره.

وتتنافس ألمانيا في المجموعة السادسة مع المجر وحاملة اللقب البرتغال وفرنسا بطلة العالم، وستخوض كل مباريات المجموعة في ميونيخ، بحسب ما نقلت "رويترز".