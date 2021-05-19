مواجهات بين الشرطة التونسية ومشجعي النادي الأفريقي... فيديو

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومشجعي النادي الأفريقي بعد محاولة المناصرين الوصول لمحيط ملعب "الهادي النيفر" في باردو، قبل المواجهة المصيرية لناديهم في الجولة الختامية.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين بعد محاولة الآلاف من مشجعي الأفريقي صاحب الشعبية الكبيرة الاقتراب من الاستاد لمساندة الفريق في مباراة مصيرية بصراع البقاء في الدوري الممتاز.

وفرضت الشرطة التونسية إجراءات مشددة، اليوم، قبل انطلاق المباريات المصيرية في صراع البقاء، والذي يشمل الأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي والأولمبي الباجي ونجم المتلوي.

ويتساوى الأفريقي والأولمبي الباجي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي خلفهما الملعب التونسي ونجم المتلوي بفارق نقطة واحدة، ويقبع البنزرتي في المركز قبل الأخير بفارق نقطتين.

ويستضيف الملعب التونسي منافسه الأفريقي في أبرز المواجهات، بينما يلتقي البنزرتي مع اتحاد بنقردان ويلعب الأولمبي الباجي ضد النجم الساحلي، ويحل نجم المتلوي ضيفا على الترجي البطل.