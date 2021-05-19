رئيس برشلونة يتصل بهانز فليك ويعرض عليه تدريب النادي

أجرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مكالمة هاتفية مع هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، الذي أعلن رحيله رسميا عن قيادة النادي الألماني مع نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لإذاعة "RAC1"الإسبانية، فإن "لابورتا تحدث مع فليك والمدرب كان متقبلا الفكرة كما أنه الخيار الأول لرئيس النادي لخلافة رونالد كومان"، موضحة أن "المدرب لديه بالفعل عرض لقيادة المنتخب الألماني، لكنه لم يوقع على أي عقود حتى الآن".

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⚽️ El principal candidat a entrenar el Barça la temporada vinent és Hansi Flick, actual entrenador del Bayern de Munic @gerardromero https://t.co/HUXcFFPz75 — RAC1 (@rac1) May 19, 2021

هذا وكانت شبكة "ESPN" العالمية قد ذكرت سابقا أن برشلونة الإسباني، يريد أن يكون فليك مدربا للفريق الموسم المُقبل.

وقالت الشبكة إنّ فليك ليس على عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن مستقبله رغم دخوله في مفاوضات مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، وسوف يستمع إلى كل العروض قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان لابورتا قد قال أمس الثلاثاء، إن التغييرات باتت وشيكة في النادي، الذي يقترب من إسدال الستار على موسم مخيب.

وفي حديثه على هامش مهرجان رياضي في إقليم كتالونيا قال لابورتا، إنه سيتخذ قرييا جدا قرارات بشأن مستقبل النادي.

هذا وثارت تكهنات بشأن مستقبل المدرب رونالد كومان في الأسابيع الأخيرة وربطت تقارير لاعب وسط برشلونة السابق تشافي هرنانديز باحتمال خلافته.