ماكرون يعلق على عودة كريم بنزيمة للمنتخب الفرنسي.. فيديو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عودة كريم بنزيما إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل، تعد بشرى سارة للجماهير الفرنسية.

وأكد ماكرون في رد على سؤال الصحفيين في رأيه بشأن قائمة المدير الفني ديدييه ديشان التي ضمت 26 لاعباً للمشاركة في يورو 2020وعودة بنزيمة، "أقول دائما مازحا إن هناك منصبين رهيبين هما: رئيس الجمهورية، ومدرب المنتخب الفرنسي. هناك 68 مليون فرنسي مقتنعون بأن لديهم خيارا أفضل أو أفكارا أفضل. أنا واحد من 68 مليون مدرب يقولون لأنفسهم كل صباح: كنت سأفعل هذا أو ذاك لو كنت ديدييه ديشان".

وأجاب ماكرون حول ما إذا كانت عودة بنزيمة إلى الفريق تمثل إضافة إلى فرص الفريق في الفوز باللقب، قائلا: "أنا مقتنع بذلك. إذا كان اختيار المدرب كذلك فإنه مقتنع بذلك أيضًا، من حيث كفاءته كلاعب وخبرته وقدرته على الاندماج مع الفريق".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نتحدث بجدية، لدي ثقة كاملة في ديدييه ديشان. أولا أظهر أنه يعرف كيفية اختيار تشكيلة متجانسة، وأنه يعرف كيف يقودها ويحقق نتائج جيدة. أرى "الحماس على وجوه الجميع".

Emmanuel Macron sur l'équipe de France: "J'ai une confiance complète en Didier Deschamps, je pense qu'il a fait les bons choix" pic.twitter.com/A1EIt2uvEm — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

وتابع "أنا سعيد للغاية باللاعبين الذين تم اختيارهم. وستتاح لي الفرصة لتهنئتهم هذا المساء في نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو. لقد اخترنا على الورق أفضل فريق ممكن، والآن يجب تحقيق التناغم بينهم ومن ثم الانتصارات".

واستدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم أمس الثلاثاء كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لتشكيلة تتألف من 26 لاعبا لخوض بطولة أمم أوروبا المقررة الشهر المقبل.

وقال بنزيمة في 2016 عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام إن مدرب فرنسا خضع لضغوط ”العنصريين“ في فرنسا.