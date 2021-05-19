يوفنتوس يفوز بلقب كأس إيطاليا بحضور الجماهير لأول مرة منذ عام

وشهدت المباراة عودة الجماهير الإيطالية لأول مرة إلى الملاعب، منذ أكثر من عام.
Cristiano Ronaldo has now WON every major competition he's played in for Man United, Real Madrid and Juventus 🏆— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021
Born winner. pic.twitter.com/UEMKv7qbUh
منحت أهداف ديان كولوسيفسكي بعد نصف ساعة، وفيدريكو كييزا قبل 15 دقيقة على النهاية يوفنتوس، ثاني ألقابه هذا الموسم بعد كأس السوبر الإيطالي.
JUVENTUS ARE COPPA ITALIA CHAMPIONS 🏆— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021
Their second trophy this season 👏 pic.twitter.com/3Im1HrfNWj
كان رسلان مالينوفسكي قد تراجع بهدف لفريق أتلانتا، الذي حُرم من أول لقب كبير منذ 1963.
Brilliant play by Chiesa to give Juventus the lead in the Coppa Italia final! 👏 pic.twitter.com/woykkKPXcV— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021
وتم السماح لما مجموعه 4300 مشجع بدخول الملعب لأول مرة منذ إغلاق فيروس كورونا في مارس 2020.
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