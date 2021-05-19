يوفنتوس يفوز بلقب كأس إيطاليا بحضور الجماهير لأول مرة منذ عام

اقتنص يوفنتوس لقب كأس إيطاليا، بفوزه مساء اليوم الأربعاء 19 مايو/أيار، على أتلانتا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة عودة الجماهير الإيطالية لأول مرة إلى الملاعب، منذ أكثر من عام.

Cristiano Ronaldo has now WON every major competition he's played in for Man United, Real Madrid and Juventus 🏆



Born winner. pic.twitter.com/UEMKv7qbUh — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

​منحت أهداف ديان كولوسيفسكي بعد نصف ساعة، وفيدريكو كييزا قبل 15 دقيقة على النهاية يوفنتوس، ثاني ألقابه هذا الموسم بعد كأس السوبر الإيطالي.

JUVENTUS ARE COPPA ITALIA CHAMPIONS 🏆



Their second trophy this season 👏 pic.twitter.com/3Im1HrfNWj — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

​كان رسلان مالينوفسكي قد تراجع بهدف لفريق أتلانتا، الذي حُرم من أول لقب كبير منذ 1963.

Brilliant play by Chiesa to give Juventus the lead in the Coppa Italia final! 👏 pic.twitter.com/woykkKPXcV — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

​وتم السماح لما مجموعه 4300 مشجع بدخول الملعب لأول مرة منذ إغلاق فيروس كورونا في مارس 2020.