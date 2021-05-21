بعد رغبة غلطة سراي في بيعه... نادي فرنسي شهير يسعى لضم مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، عن محاولات نادي فرنسي شهير، لضم المحترف المصري مصطفى محمد من صفوف غلطة سراي التركي، .

وذكر موقع "الكابتن"، أن نادي مارسيليا الفرنسي، يسعى لضم مصطفى محمد، بعد أن أعلن نادي غلطة سراي التركي عن رغبته في تحقيق أكبر استفادة مالية من وراء بيع لاعبه المذكور.

ويجهز النادي الفرنسي، 20 مليون يورو، لضم مصطفى محمد، الذي انتقل لصفوف نادي غلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من نادي الزمالك المصري، مع وجود بند أحقية الشراء بصفة نهائية مقابل 4 مليون دولار.

ويسعى مصطفى جنكيز رئيس نادي غلطة سراي، لشراء عقد مصطفى محمد بصفة نهائية سواء بقى في رئاسة النادي أم لا، إذ ينص عقد اللاعب المصري على أحقية الشراء بصفة نهائية مقابل 4 مليون دولار.

وانتهى موسم المحترف المصري في صفوف غلطة سراي التركي، بعد تأكد إصابته لفترة طويلة، وأكد النادي أن إصابته في أنسجة الكاحل الأيسر.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره بشكتاش في الدوري التركي.

وأوضح غلطة سراي أن مصطفى محمد بدأ فترة العلاج بعد التأكد من أنه يعاني من أنسجة رخوة ومشاكل في عظام الكاحل الأيسر بعد الفحوصات التي أجراها.

وأشارت صحيفة "Haberler" التركية، إلى أن موسم مصطفى محمد مع غلطة سراي قد انتهى، فالإصابة ستبعده لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

ويتبقى في الدوري التركي جولتين فقط، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 78 نقطة خلف بشكتاش المتصدر بفارق 3 نقاط فقط.