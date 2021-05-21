مع مستقبل غامض... ميسي يغيب عن مباراة برشلونة الأخيرة في الليغا

يغيب نجم كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، عن المشاركة في مباراة فريقه "برشلونة" الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي ستقام يوم الأحد المقبل مع فريق إيبار.

وأكد النادي في بيان، اليوم الجمعة، أن "الأرجنتيني ليو ميسي لم يتدرب الجمعة بعد حصوله على إذن من المدرب رونالد كومان، ولن يكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة إيبار".

وتابع البيان أنه "يمكن للمهاجم الاستمتاع براحة قبل كأس كوبا أمريكا، المقام في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد موسم كان فيه أحد أكثر اللاعبين في الفريق لعبا".

وسينهي فريق كامب نو مشواره برحلة إلى إيبار، ولكن ليس لديه الكثير ليلعب من أجله، بعد أن تم استبعاده من سباق اللقب بخسارته 2-1 أمام فريق "سيلتا فيغو" الأسبوع الماضي.

وأثار اعتذار ليونيل ميسي عن المشاركة في المباراة الأخيرة لبرشلونة في الليغا تكهنات بشأن قرب مغادرته النادي الكتالوني، خاصة وأن عقده معه ينتهي مع نهاية الموسم.

وكان ميسي أعلن العام الماضي عن رغبته في المغادرة من برشلونة في صفقة انتقال مجانية، إلا أن فريقه لا يزال يأمل في إقناعه بالبقاء، كما حثه زميله، جوردي ألبا، على البقاء في النادي.

وتم الترويج لمانشستر سيتي كواحد من أبرز المرشحين للتعاقد مع ميسي، بسبب قوتهم المالية، ووجود مدرب برشلونة السابق، بيب غوارديولا.

ولكن تشير تقارير أيضا إن فريق باريس سان جيرمان يشارك أيضا في سباق الاستحواذ على ميسي، إذ يأملون في لم شمله مع زميله القديم، نيمار.

ولعب ميسي 47 مباراة في جميع المسابقات لبرشلونة هذا الموسم، وسجّل 38 هدفا و11 تمريرة حاسمة.