بعد التعادل مع صن دوانز... الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا... فيديو

تعادل الأهلي المصري مع صن داونز، الجنوب أفريقي، في المباراة، التي أقيمت علي ملعبه في إطار مباراة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا التعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، يتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسبما ذكر موقع "بطولات" المصري، اليوم السبت.

ما أشبة الليلة بالبارحة.. الأهلي يتخطي صن داونز.. ويحجز مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة السابعة عشر في تاريخه pic.twitter.com/8IDUCvvJJc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 22, 2021

وقال الموقع إن ياسر إبراهيم أحرز الهدف الأول للأهلي، في الدقيقة 12 من رأسية رائعة، مضيفا: "لكن تقدم الأهلي لم يستمر طويلا إذ تمكن ليبوسا، لاعب صن داونز، من التعادل لفريقه في الدقيقة 30.

صن داونز 0 × 1 الاهلي | هدف ياسر ابراهيم



رابط المباراة بث مباشر: https://t.co/k9fvtarRuH



قناة تليجرام اهداف مباريات اليوم:https://t.co/YGJiAqRssY pic.twitter.com/Jqur6cewSJ — تليجرام اهداف مباريات اليوم (@mgkora1) May 22, 2021

يذكر أن مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين في القاهرة، انتهت بفوز الأهلي على صن داونز، بهدفين دون رد.

أهداف مباراة الاهلي وصن داونز هدف صن داونز 1-1 pic.twitter.com/0PmoXYptxe — مباريات اليوم (@Koraonc) May 22, 2021

وبعد تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، ينتظر النادي الأهلي، لقاء الفائز من مباراة الترجي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر إقامتها، اليوم السبت.