أتلتيكو مدريد يتوج بلقب بطل الدوري الإسباني

حقق فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا ثمينا على منافسه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأخيرة.

وبهذا الفوز توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021، للمرة الحادية عشرة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2014.

هدف بوزن الليغا ⚖️👏

هل هذا الهدف هو الأغلى لسواريز في مسيرته الكروية ؟ 🤔#الدوري_الإسباني #سواريز #أتلتيكو pic.twitter.com/z8PAlQ23Tf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2021

​ونجح رفاق المدرب سيميوني في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين عن طريق اللاعب أنخل كوريا في الدقيقة 57 وزميله لويس سواريز في الدقيقة 67.

وبذلك جرد أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد من لقبه، واكتفى الأخير بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة، بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد.