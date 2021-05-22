أتلتيكو مدريد يتوج بلقب بطل الدوري الإسباني

وبهذا الفوز توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021، للمرة الحادية عشرة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2014.
هدف بوزن الليغا ⚖️👏— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2021
هل هذا الهدف هو الأغلى لسواريز في مسيرته الكروية ؟ 🤔#الدوري_الإسباني #سواريز #أتلتيكو pic.twitter.com/z8PAlQ23Tf
ونجح رفاق المدرب سيميوني في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين عن طريق اللاعب أنخل كوريا في الدقيقة 57 وزميله لويس سواريز في الدقيقة 67.
وبذلك جرد أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد من لقبه، واكتفى الأخير بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة، بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد.
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