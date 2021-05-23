سواريز: برشلونة لم يقدرني وممتن لأتلتيكو مدريد للأبد... فيديو

أعرب نجم الأوروغواي ونادي أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، عن سعادته بالفوز بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم رفقة فريقه الجديد.

وجاءت تصريحات سواريز عقب لقاء فريقه مع بلد الوليد، الذي انتهى بفوز أبناء العاصمة بهدفين لهدف في الجولة الختامية، وكان للأورغوياني نصيب في الفوز بتسجيله الهدف الثاني لفريقه.

وفور انتهاء اللقاء انهار سواريز بنوبة بكاء وهو يمسك هاتفه المحمول على أرضية الملعب مجريا محادثة على الأغلب كانت مع زوجته.

وفي تصريحات لقناة "موفيستار"، قال سواريز: "برشلونة لم يقدرني، لقد قللوا من شأني، وفي أتلتيكو مدريد فتحوا ذراعهم لي ومنحوني الفرصة، سأكون ممتنًا دائمًا لهذا الفريق لثقتهم فيّ".

وأضاف: "العديد من الأشخاص عانوا معي، مثل زوجتي وأطفالي، كل يوم كنا نجد الصعوبات، أنا ألعب كرة القدم منذ سنوات لكن هذا العام هو الأصعب".

وتابع حديثه، مشيرا إلى ليونيل ميسي قائد برشلونة بالقول: "أعلم أن ليونيل سعيد من أجلي، لقد تحدث معي من قبل وتمنى لي التوفيق".

يذكر أن سواريز أنهى موسمه بالمركز الرابع في تريتب الهدافين بـ21 هدفا.