تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك المصري برئاسة نجم سابق

أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري قرارا بتعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك، على أن تباشر مهامها بدءا من اليوم الأحد.

وبحسب موقع "في الجول"، فإن اللجنة الجديدة تضم كل من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الإتربي نائبا وحسين السمري مديرا تنفيذيا.

كما تضم اللجنة طارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

أما أعضاء اللجنة فهم: هاني بيرزي وحسام المندوه الحسيني وعمرو أدهم وحسين السيد.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عملها حتى فتح باب الترشح في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيكون من حق أعضاء اللجنة الجديدة الترشح للانتخابات إذا ما أرادوا ذلك، باستثناء المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي، على أن تجرى الانتخابات في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

يذكر أن حسين لبيب لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق كان قد تألق في ملاعب كرة اليد، كما شغل منصب مدير كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر مطلع العام الحالي وفاز بلقبها المنتخب الدنماركي.

وتأتي هذه اللجنة، خلفا للجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، التي تم تشكيلها عقب تجميد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وإدارية.