بعد موسم "صفري"... زيدان: حالتي النفسية سيئة ولا أرغب في شيء

عبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن شعوره بالاستياء لخسارة الدوري الإسباني مؤكدا أنه سيتحدث عن مستقبله مع النادي في الأيام المقبلة.

وحول إمكانية استمراره في النادي قال زيدان "نحن ممتنون لجمهور ريال مدريد، لقد كانوا خلفنا دوما، وأنا فخور باللاعبيين علينا تهنئة أتلتيكو مدريد لأنه يستحق اللقب بعد اعتلائه صدارة الترتيب، أنا لست المهم وإنما اللاعبون، سأتحدث مع النادي بهدوء فيما بعد وليس الآن".

وأضاف: "الرصيد الذي لدينا هو أننا لم نتوج بشيء، اللاعبون يريدون تحقيق الانتصارات، وأنا أتحمل جزءا من هذا الوضع. سنقيم هذا، اليوم علينا التحلي بالهدوء، وسنتحدث مع إدارة النادي في الأيام المقبلة".

وحول استمراره في الفريق قال زيدان: "ليس لدي أي رغبة في شيء، حالتي النفسية سيئة".

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للفريق وطاقم العمل والتقدير لعملهم، بحسب ما نشرت "إس" الإسبانية.