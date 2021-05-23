كلوب يتحدث عن "طمع" محمد صلاح في تسجيل الأهداف

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن "طمع" مهاجم الفريق محمد صلاح في تسجيل الأهداف، ساعد النادي في مشواره لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى ضمن الدوري الممتاز.

وأضاف كلوب، قبيل مباراة اليوم الأحد الحاسمة ضد كريستال بالاس، أنه من السهل رؤية أين سيكون ليفربول لولا أهداف محمد صلاح، لكن الأمر ذاته ينطبق على الفرق الأخرى دون الأهداف التي سجلها أفضل مهاجميها، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع المدرب الألماني: "الفريق يساعده كثيرا ولكن مو يحمل الكثير أيضا. إنها رغبته، إنه احترافه، وطمعه أيضا هو الذي يساعدنا تماما".

وأردف بالقول: "إنه عام رائع حقا بالنسبة له لأنه بالنسبة لمهاجم في فريق لا يمض على نحو ثابت، فإن تسجيل هذه الأرقام أمر استثنائي للغاية، وهذا ما يجعله مميزا حقا".

لعب صلاح دورا رئيسيا في فريق كلوب هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفا، ليتعادل مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير في سباق الحذاء الذهبي، الذي يُمنح لأكثر لاعب تهديفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي المصري محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي سجل أهدافا بهذا العدد في الدوري هذا الموسم، حيث سجل كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني وديوجو جوتا تسعة أهداف لكل منهم.