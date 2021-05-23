مصر… لجنة جديدة تتسلم إدارة نادي الزمالك رسميا

استضافت وزارة الرياضة المصرية اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على هامش حفل تكريم في مقر الوزارة للجنة القضائية التي كانت تدير النادي في الفترة الماضية.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي حضرت إلى مقر وزارة الرياضة، اليوم الأحد، على هامش تكريم الوزارة للجنة القضائية، التي أدارت النادي في الفترة الماضية.

ولفتت إلى أن وزير الشباب والرياضة قرر إقامة حفل تكريم للجنة القضائية، التي كانت تدير النادي، عصر اليوم في مقر الوزارة، بينما من المقرر أن تتوجه اللجنة الجديدة بعد ذلك لمقر النادي لمباشرة عملها بعد استلام إدارة النادي بشكل رسمي.

ووفقا لـ "بوابة الأهرام"، فإن اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تتكون من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا.

كما تضم كلا من هاني برزي وعمرو أدهم وحسام المندوه والكابتن حسين السيد ـ أعضاء، وحسين السمري ـ مديرا تنفيذيا، وعاطف النمرـ مديرا للنشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عملها حتى فتح باب الترشح في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيكون من حق أعضاء اللجنة الجديدة الترشح للانتخابات إذا ما أرادوا ذلك، باستثناء المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي، على أن تجرى الانتخابات في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن حسين لبيب لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق كان قد تألق في ملاعب كرة اليد، كما شغل منصب مدير كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر مطلع العام الحالي وفاز بلقبها المنتخب الدنماركي.

وتأتي هذه اللجنة، خلفا للجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، التي تم تشكيلها عقب تجميد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وإدارية.