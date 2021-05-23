تشيلسي وليفربول يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا

ضمن ناديا تشيلسي وليفربول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

واعتمد فريق المدرب توماس توخيل، الذي سجل له بن تشيلويل هدفا بعد أن أحرز برتران تراوري وأنور الغازي من ركلة جزاء للمنافس، على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير الذي فاز على ليستر 4-2 خارج ملعبه.

وسيلتقي تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في بورتو، مطلع الأسبوع المقبل، لكنه كان يرغب في حسم مقعده في أرفع مسابقة أوروبية للأندية قبلها.

وهز ساديو ماني الشباك مرتين ليضمن ليفربول اللعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بالفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين في آنفيلد اليوم الأحد.

وبهذا الانتصار الخامس على التوالي، توج ليفربول نهاية قوية لموسم مخيب طاردته خلاله الإصابات في الدوري الممتاز وتسببت في خسارته للقب البطولة.

ومع حضور عشرة آلاف من جماهيره، شاب التوتر ليفربول في بداية المباراة، وأهدر أندروس تاونسند لاعب بالاس فرصة خطيرة بعد أن اعترض تمريرة سيئة من ترينت ألكسندر-أرنولد، لكنه سدد بعيدا.

وزادت ثقة ليفربول مع مرور الوقت وصنع العديد من الفرص قبل أن يكسر ماني حالة الجمود في الدقيقة 36 بهدف من مسافة قريبة بعد أن أخفق بالاس في تشتيت ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون.

وحسم ماني النتيجة والتأهل لدوري الأبطال بالهدف الثاني بالقدم اليسرى في الدقيقة 74 بعد عمل رائع من محمد صلاح.

وأنهى ليفربول الموسم دون هزيمة في آخر عشر مباريات وفاز في ثمانية منها. واحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة متأخرا بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

وكانت هذه آخر مباراة لروي هودجسون مدرب بالاس الذي سيترك منصبه في سن 73 عاما.