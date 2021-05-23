إيلانجا ينهي موسم مانشستر يونايتد بطريقة مثيرة

أنهت تشكيلة مؤقتة لمانشستر يونايتد مشوار الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بطريقة رائعة، بعد أن سجل المهاجم الواعد أنطوني إيلانجا البالغ عمره 19 عاما أول أهدافه مع النادي ليساهم في الانتصار على مضيفه ولـــفرهامبتون واندرارز بهــدفين لــهدف اليوم الأحد.

وضع إيلانجا يونايتد في المقدمة في الدقيقة 13 وسجل خوان ماتا هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليمنحا يونايتد الفوز بعد أن كان نيلسون سيميدو أدرك التعادل مسجلا هدفه الأول مع ولفرهامبتون.

وبعد أن ضمن التأهل لدوري الأبطال ومع استعداد يونايتد لمباراة نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء، أمام فياريال الإسباني أراح المدرب أولي جونار سولشار العديد من لاعبيه الأساسيين ليلعب إيلانجا مع أماد ديالو (18 عاما) في الهجوم.

وافتتح اللاعب السويدي الشاب التسجيل في ثاني مشاركة له في التشكيلة الأساسية ليونايتد بضربة رأس من ثمانية أمتار.

وأدرك سيميدو التعادل من تحرك رائع في الدقيقة 39 قبل أن يستعيد ماتا تقدم يونايتد من ركلة جزاء بعد أن أرسل الحارس روي باتريسيو في جانب ووضع الكرة في الجانب الآخر.

واستمر يونايتد ثانيا برصيد 74 نقطة متأخرا بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي البطل، بينما احتل ولفرهامبتون المركز 13 برصيد 45 نقطة، وودعت جماهيره المدرب نونو إسبريتو سانتو بحفاوة في آخر مباراة له مع الفريق.