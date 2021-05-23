غوارديولا يودع أغويرو بالدموع... فيديو

ودّع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبه سيرجيو أغويرو بطريقة مؤثرة لم يستطع فيها إخفاء دموعه.

وقال غوارديولا في وداعه: "إنه شخص مميز بالنسبة لي، هناك لاعبون لا يمكننا تعويضهم وقد كان منهم دافيد سيلفا وأغويرو الآن".

"He is a special person for all of us. He is so nice. He helped me a lot. We cannot replace him. We cannot." 😢



An emotional Pep Guardiola is reduced to tears when asked about Sergio Aguero, who will leave Manchester City this summer.https://t.co/COVNqfr9Dr #MCFC pic.twitter.com/PthCDZVBhI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 23, 2021

وودع سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية بعد نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي ليحتفل باللقب بفوز ساحق بخمسة أهداف نظيفة على إيفرتون على ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وبدأ أغويرو المباراة على مقعد البدلاء بعدما اختار بيب غوارديولا تشكيلة أساسية قوية بشكل مفاجئ رغم أنه سيخوض نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل لكن اللاعب الأرجنتيني تألق لينهي إيفرتون الموسم في المركز العاشر.

وشكر فريق مانشستر سيتي لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي أعلن عن نهاية مشواره مع الفريق الإنكليزي، وذلك بعدد من الصور عبر الصفحات الرسمية لبطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأكدت تقارير إعلامية توصلَ برشلونة لاتفاق للتعاقد مع أغويرو في صفقة انتقال حر خلال انتقالات الصيف.