محرز يرفع العلمين الجزائري والفلسطيني بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

ظهر اللاعب الجزائري الدولي، رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي، على أرضية الملعب وهو يحمل العلمين الجزائري والفلسطيني معا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

وقد حقق فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، فوزا ساحقا على نظيره إيفرتون بخماسية نظيفة خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف المباراة كل من كيفين دي بروين في الدقيقة الـ 11، وغابرييل خيسوس في الدقيقة الـ 14، وفيل فودين في الدقيقة الـ 53، والنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة الـ 71 و 76 على التوالي، لصالح فريق مانشستر سيتي في واحدة من أقوى البدايات الهجومية للفريق.

محرز يرفع العلمين الجزائري و الفلسطيني عند الإحتفال بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/DEqG6kuLjI — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) May 23, 2021

وتسلم فريق المانشيستر سيتي كأس الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بعدما توج باللقب هذا الموسم، حيث حقق فوزه برصيد 83 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

📸 - رياض محرز رفقة لقب الدوري الانجليزي الممتاز 🇩🇿 pic.twitter.com/vTkAr0JkMm — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) May 23, 2021

ووصف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فوز فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأن له "مذاق خاص" هذه السنة.