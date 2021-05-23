محرز يرفع العلمين الجزائري والفلسطيني بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

وقد حقق فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، فوزا ساحقا على نظيره إيفرتون بخماسية نظيفة خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
📸 - رياض محرز 😍🇩🇿🇵🇸 pic.twitter.com/s29J5iv78j— الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) May 23, 2021
وأحرز أهداف المباراة كل من كيفين دي بروين في الدقيقة الـ 11، وغابرييل خيسوس في الدقيقة الـ 14، وفيل فودين في الدقيقة الـ 53، والنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة الـ 71 و 76 على التوالي، لصالح فريق مانشستر سيتي في واحدة من أقوى البدايات الهجومية للفريق.
محرز يرفع العلمين الجزائري و الفلسطيني عند الإحتفال بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/DEqG6kuLjI— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) May 23, 2021
وتسلم فريق المانشيستر سيتي كأس الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بعدما توج باللقب هذا الموسم، حيث حقق فوزه برصيد 83 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 59 نقطة.
📸 - رياض محرز رفقة لقب الدوري الانجليزي الممتاز 🇩🇿 pic.twitter.com/vTkAr0JkMm— الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) May 23, 2021
ووصف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فوز فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأن له "مذاق خاص" هذه السنة.
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