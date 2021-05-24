تشكيلة إسبانيا في "يورو 2020" تخلو من لاعبي ريال مدريد

استدعى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 24 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر انطلاقها في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد قائد ريال مدريد المدافع سيرجيو راموس، بالإضافة لخلو القائمة من لاعبي ريال مدريد.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة السادسة برفقة المجر والبرتغال وألمانيا.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: سيمون، دي خيا، سانشيز

الدفاع: جايا، ألبا، باو توريس، لابورتا، جارسيا، أزبيليكويتا، دييغو يورينتي، ماركوس يورينتي

الوسط: بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيان

الهجوم: داني أولمو، أويارزابال، جيرارد مورينو، موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا