أبو تريكة يمتدح رياض محرز: العدوان الإسرائيلي كشف معادن النجوم... فيديو

امتدح نجم كرة القدم المصري السابق ومحلل قنوات "بيين سبورتس"، محمد أبو تريكة، اللاعب الجزائري رياض محرز بعد رفعه علم فلسطين في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الذي فاز به فريقه مانشستر سيتي.

وقال أبو تريكة عقب المباراة الختامية: "فترة العدوان على غزة كانت كاشفة، وأظهرت معادن نجوم كبار. اللفتة الإنسانية هي ما تبقى، وهؤلاء لعبوا دورا كبيرا في نشر الوعي".

وتابع:

خلال العدوان، رأينا الوجه المشرق للرياضيين، وأنا أحيي اللاعبين العرب لموقفهم الواضح والصريح من القضية الفلسطينية.

وختم بالقول: "رياض محرز في لفة التتويج الآن، اللحظة التي ينسى فيها الإنسان كل شيء إلا التتويج نفسه، وهي لحظات خالدة في أذهان الناس. يجب أن يتحول اللاعب إلى نموذج وصاحب رسالة".