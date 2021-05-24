يوفنتوس وإنتر ميلان في السعودية

أوردت صحيفة "المواطن" السعودية تصريحات لرئيس رابطة الدوري الإيطالي، باولو دال، بأن يوفنتوس وإنتر ميلان سيلتقيان على لقب كأس السوبر الإيطالي في مباراة ستقام على أرض السعودية.

وأوضح دال أن تلك المباراة ستتم إقامتها في السعودية قبل انطلاقة موسم 2021-2022 المقبل، احتراما للعقد المبرم مع المسؤولين في المملكة.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا بفوزه على أتلانتا، فيما توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، منهيا احتكار السيدة العجوز للقب الدوري الذي استمر تسعة مواسم متتالية.

وتداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية خبر قدوم يوفنتوس إلى السعودية، مشيرين إلى أنها فرصة جيدة لمتابعة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قرب، ومطالبين بضرورة السماح بحضور الجماهير لتلك المباراة المرتقبة.