ما تطورات الحالة الصحية لصالح جمعة؟

ذكر ذلك فريد رضوان، طبيب نادي سيراميكا المصري، الذي أشار إلى أن حالة صالح جمعة الصحية، أصبحت مستقرة، مشيرا إلى أنه أجرى أشعة صوتية للاطمئنان على حالته.

طبيب سيراميكا يكشف تفاصيل جديدة عن حالة صالح جمعة الصحية https://t.co/63jrynMScX — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) May 24, 2021

يذكر أن صالح جمعة تعرض لمغص شديد، في وقت سابق، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكن لاعب الأهلي السابق، تعافى وتم نقله إلى منزله في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا مع فريق إنبي، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث من المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد السويس.