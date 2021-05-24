إلقاء قنابل حارقة على حافلة ناد إيراني... فيديو

ألقى مجوعة من الشبان، اليوم الاثنين، قنابل حارقة على حافلة نادي برسبوليس الإيراني لحظة توجهها من الفندق إلى ملعب "فولادشهر" في مدينة أصفهان وسط إيران.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن إحدى القنابل أصابت الزجاج الأمامي للحافلة، التي تقل اللاعبين وأصابت قنبلة ثانية النافذة الجانبية.

كما سقطت عدة قنابل أخرى بالقرب من الحافلة الثانية لفريق برسيبوليس، والتي كانت تقل الطاقم الفني للفريق، وتسببت في حالة من الذعر بين الأعضاء.

في حين لم يتم الكشف عن مصير مباراة النادي أمام "ذوب آهن أصفهان"، التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ضمن لقاءات الدوري الإيراني.

🎥 حمله به اتوبوس #پرسپولیس در اصفهان!



در مسیر حرکت اتوبوس‌های سرخپوشان به ورزشگاه، چند شخص ناشناس به پرتاب نارنجک به سمت این دو اتوبوس اقدام کردند



مربی پرسپولیس: راننده توانست ماشین را کنترل کند و اگر نمی‌توانست، چپ می‌کردیم؛ حال بازیکنانمان خوب نیستhttps://t.co/6V5XZv5y4n pic.twitter.com/viDp7mJHZw — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 24, 2021

ونشر نادي برسبوليس صورا ومقاطع فيديو لحافلة الفريق، تظهر آثار إلقاء القنابل الحارقة على الحافلة.

تصاویری از حمله به اتوبوس پرسپولیس در اصفهان#پرسپولیس pic.twitter.com/mh4303WIEf — P e r s e p o l i s (@PersepolisFC) May 24, 2021

وحصد نادي برسبوليس 45 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيراني، متأخرا بـ 3 نقاط عن سباهان أصفهان المتصدر، الذي لعب 23 مباراة.