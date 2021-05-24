منتخب إيطاليا يستعد لـ"يورو 2020" بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأوضحت تقارير صحفية إيطالية أن لاعبي المنتخب الإيطالي تلقوا، اليوم الاثنين 24 مايو/أيار، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا قبيل بطولة أمم أوروبا، التي تنطلق في 11 من الشهر المقبل.

وتلقت كتيبة المدير الفني روبيرتو مانشيني المكونة من 33 لاعبا التطعيم قبل السفر إلى سيردينيا، لبدء المعسكر، بحسب بيان رسمي للاتحاد الإيطالي.

وجاء حصول اللاعبين على اللقاح بموافقة الحكومة الإيطالية ووزارة الصحة.

ويبدأ معسكر الفريق ابتداءً من الاثنين استعدادا للمواجهة الودية للبطولة أمام سان مارينو ثم التشيك، في 2 و 4 يونيو/حزيران المقبل .

وتخوض إيطاليا دور المجموعات في البطولة على الملعب الأولمبي في روما، وتستهل مشوارها في 11 يونيو/حزيران، بلقاء تركيا ثم تواجه سويسرا وويلز.