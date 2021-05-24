أهداف مباراة الزمالك والمصري (3 - 2)... فيديو

فاز فريق الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي (3 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة، مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية، حيث كان يقود فريق الزمالك المدير الفني باتريس كارتيرون، بينما يخوض المصري البورسعيدي المباراة بقيادة المدير الفني علي ماهر.

مع انطلاق المباراة بادر فريق المصري البورسعيدي في إحراز هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق إيزي إيميكا، لكن الزمالك تمكن من التعادل عن طريق المدافع محمد عبدالغني في الدقيقة 30.

وبعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة نجح أشرف بن شرقي، في إحراز الهدف الثاني للزمالك بتسديدة رائعة من ركلة حرة، لكن أوستين أموتو، لاعب المصري نجح في إحراز هدف التعادل بطريقة رائعة، وظلت التعادل (2 - 2) حتى الدقائق الأخيرة حينما نحج أحمد سيد زيزو، في إحراز الهدف الثالث لنادي الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بتقدم الزمالك على المصري (3 - 2).

وكان الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبهذه النتيجة يرتفع رصيده إلى 54 نقطة ليبقى في المركز الأول، في حين يأتي النادي المصري في المركز الثالث ويبقى رصيده عند 39 نقطة بنفس العدد من المباريات.