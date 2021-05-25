فليك يستلم تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا

يستعد هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق، لاستلام مهمة تدريب المنتخب الألماني، على أن يوقع عقده برفقة المنتخب اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فليك وصل إلى مقر الاتحاد الألماني، للتوقيع على عقده الجديد، وإلتقط عددا من الصور في المقر.

Jogi-Nachfolger - Hier geht Flick zur Vertragsunterschrift https://t.co/bdIAseUDFs — BILD (@BILD) May 25, 2021

هذا وسيستلم مهمة التدريب خلفا ليواخيم لوف، بعد بطولة أوروبا 2020.

وكان فليك، مساعدا لمدرب ألمانيا لوف حتى 2014، وقاد بايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهرا.

وكان فليك مرشحا منذ فترة طويلة لخلافة لوف.