بالأسماء... كومان يحدد 12 لاعبا على "القائمة السوداء" في برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن 12 لاعبا حددهم الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، على "القائمة السوداء"، مشيرة إلى تصريحاته بعد انتصار الفريق على إيبار، في الجولة الأخيرة من الموسم.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن "كومان يخطط للموسم القادم، مع 9 ضحايا يتوقع أن يعمل على بيعهم أو التخلي عنهم عن الفريق".

وأشارت الصحيفة أن هؤلاء اللاعبين، التي وصفتهم بـ"المنبوذين"، هم "البوسني ميراليم بيانيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، والدنماركي مارتن براثوايت، والبرازيليين كوتينيو ونيتو وماتيوس فيرنانديز، والبرتغالي ترينكاو، والدومينكاني جونيور فيربو، والإسباني ريكي بوج".

ووفقا للصحيفة، فإن "النادي متقبل لفكرة بيع أو إعارة 3 آخرين، في حال وصول عروض مرضية لهم، وهم الفرنسيان كليمينت لانغليه، وعثمان ديمبيلي، والإسباني سيرخي روبيرتو، مشيرة إلى أن النادي يقترب من إتمام التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، من مانشستر سيتي والجناح الهولندي ميمفس ديباي من ليون الفرنسي.