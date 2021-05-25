ريال مدريد يمدد لمودريتش لغاية يونيو 2022

هذا وكان عقد مودريتش، صاحب الـ35 عاما الحالي، ينتهي مع الفريق المدريدي بنهاية الموسم الحالي.
🎥 ¡El momento en el que @lukamodric10 ha extendido su contrato con nosotros!#Modrić2022 | #HalaMadrid pic.twitter.com/I2PUsJwswc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021
ووقع اللاعب مع الفريق لموسم واحد فقط، وفقا لسياسة يتبعها النادي مع اللاعبيين الذين يتجاوزون سن الـ30.
😍 #Modrić2022 😍 https://t.co/1KEgD8zGNb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021
يذكر بأن اللاعب قدم من فريق توتنهام في عام 2012، مساهما في العديد من البطولات التي فاز بها الفريق.
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