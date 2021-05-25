ريال مدريد يمدد لمودريتش لغاية يونيو 2022

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تمديد عقد نجمه الكرواتي، لوكا مودريتش، لموسم آخر، لينتهي في يونيو/ حزيران 2022.

هذا وكان عقد مودريتش، صاحب الـ35 عاما الحالي، ينتهي مع الفريق المدريدي بنهاية الموسم الحالي.

ووقع اللاعب مع الفريق لموسم واحد فقط، وفقا لسياسة يتبعها النادي مع اللاعبيين الذين يتجاوزون سن الـ30.

يذكر بأن اللاعب قدم من فريق توتنهام في عام 2012، مساهما في العديد من البطولات التي فاز بها الفريق.